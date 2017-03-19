У Белого дома в Вашингтоне задержали мужчину, заявившего о бомбе
19 марта 2017, 11:22
В настоящий момент подозреваемый помещен под стражу, его транспортное средство обыскивают специалисты.
Власти задержали мужчину, который подъехал к контрольно-пропускному пункту у Белого дома с угрозой, что в его автомобиле заложена бомба, сообщает РИА Новости.
Как отмечает CNN , пока нет подтверждения того, что в автомобиле находилось взрывное устройство. Отмечается, что после инцидента меры безопасности были усилены, ряд близлежащих улиц перекрыт.
По данным источников, в настоящий момент подозреваемый помещен под стражу, его транспортное средство обыскивают специалисты.
Фото: AP Photo
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