У Белого дома в Вашингтоне задержали мужчину, заявившего о бомбе

В настоящий момент подозреваемый помещен под стражу, его транспортное средство обыскивают специалисты.

Власти задержали мужчину, который подъехал к контрольно-пропускному пункту у Белого дома с угрозой, что в его автомобиле заложена бомба, сообщает РИА Новости.





Как отмечает CNN , пока нет подтверждения того, что в автомобиле находилось взрывное устройство. Отмечается, что после инцидента меры безопасности были усилены, ряд близлежащих улиц перекрыт.





По данным источников, в настоящий момент подозреваемый помещен под стражу, его транспортное средство обыскивают специалисты.



