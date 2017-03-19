Следующий бой Геннадия Головкина пройдет 17 июня в Казахстане

Об этом объявлено после поединка с Джейкобсом.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин свой следующий бой проведет в Казахстане, передает корреспондент Vesti.kz.





Об этом было объявлено сегодня, 19 марта, после победы GGG над американцем Дэниэлом Джейкобсом на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Казахстанец, который впервые в карьере провел 12 раундов, выиграл единогласным решением судей.





Следующий бой Головкина пройдет 17 июня в Астане в дни EXPO-2017, послом которой он является. В ближайшее время состоится встреча казахстанской стороны с президентом WBC Маурисио Сулейманом.





Имя соперника пока неизвестно. Ранее несколько источников сообщали о договоренностях Головкина с британцем Билли Джо Сондерсом, который владеет чемпионским поясом WBO в среднем весе.





Сейчас Головкину принадлежат титулы WBC, WBA, IBF и IBO. Для статуса абсолютного чемпиона мира в среднем весе ему не хватает только пояса WBO.



