Следующий бой Геннадия Головкина пройдет 17 июня в Казахстане
19 марта 2017, 11:30
Об этом объявлено после поединка с Джейкобсом.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин свой следующий бой проведет в Казахстане, передает корреспондент Vesti.kz.
Об этом было объявлено сегодня, 19 марта, после победы GGG над американцем Дэниэлом Джейкобсом на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Казахстанец, который впервые в карьере провел 12 раундов, выиграл единогласным решением судей.
Следующий бой Головкина пройдет 17 июня в Астане в дни EXPO-2017, послом которой он является. В ближайшее время состоится встреча казахстанской стороны с президентом WBC Маурисио Сулейманом.
Имя соперника пока неизвестно. Ранее несколько источников сообщали о договоренностях Головкина с британцем Билли Джо Сондерсом, который владеет чемпионским поясом WBO в среднем весе.
Сейчас Головкину принадлежат титулы WBC, WBA, IBF и IBO. Для статуса абсолютного чемпиона мира в среднем весе ему не хватает только пояса WBO.
Фото: Vesti.kz
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