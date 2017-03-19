Тимур Кулибаев поздравил Геннадия Головкина с победой
19 марта 2017, 11:35
Он пожелал новых побед и всего самого лучшего.
Президент Казахстанской федерации бокса Тимур Кулибаев поздравил Геннадия Головкина с победой, сообщает Zakon.kz.
"Геннадий, поздравляю Вас! Вы оправдали все ожидания казахстанцев в бою с Дэниэлом Джейкобсом. В этом поединке на арене Madison Square Garden с достойным соперником Вы проявили высокое мастерство, несгибаемый характер и уверенность в своих силах – качества, которые сделали Вас кумиром молодых спортсменов во всём мире. Одержав 37-ю великолепную победу на профессиональном ринге, Вы вновь продемонстрировали заслуженную славу отечественной школы бокса и воодушевили сотни тысяч Ваших поклонников. Желаю новых побед и всего самого лучшего!", - говорится в послании.
Напомним, GGG одержал победу в нелегком поединке с Дэниэлом Джейкобсом. Бой шел 12 раундов и Геннадий Головкин выиграл по очкам судей.
Фото: Favoritnr1.com
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