Должна быть победа Джейкобса или ничья. Гене надо уходить из бокса - Куат Хамитов

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов высказал мнение о бое между боксером Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкобсом, передает корреспондент Vesti.kz.





Их поединок проходил в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Боксеры провели на ринге все положенные 12 раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу Головкину.





В четвертом раунде поединка Головкина отправил Джейкобса в нокдаун - видео эпизода доступно здесь. Посмотреть видео полного боя можно по следующей ссылке.





По словам Хамитова, в прошедшем бою можно было увидеть, почему Головкин избегает Андре Уорда. Боец поздравил соотечественника с победой на казахском языке.





"Женiс кутты болсын! Но по раундам 5-7 в пользу Джэйкобса. Есть нокдаун. Минимум это ничья! Вот почему мы никогда не увидим бой Головкин - Уорд. Гене надо уходить из бокса! Возраст" - написал Хамитов на своей странице в Instagram.







