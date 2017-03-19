Должна быть победа Джейкобса или ничья. Гене надо уходить из бокса - Куат Хамитов
19 марта 2017, 12:04
Он считает, что Головкин избегает Андре Уорда.
Казахстанский боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов высказал мнение о бое между боксером Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкобсом, передает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок проходил в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Боксеры провели на ринге все положенные 12 раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу Головкину.
В четвертом раунде поединка Головкина отправил Джейкобса в нокдаун - видео эпизода доступно здесь. Посмотреть видео полного боя можно по следующей ссылке.
По словам Хамитова, в прошедшем бою можно было увидеть, почему Головкин избегает Андре Уорда. Боец поздравил соотечественника с победой на казахском языке.
"Женiс кутты болсын! Но по раундам 5-7 в пользу Джэйкобса. Есть нокдаун. Минимум это ничья! Вот почему мы никогда не увидим бой Головкин - Уорд. Гене надо уходить из бокса! Возраст" - написал Хамитов на своей странице в Instagram.
Фото: HBO
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