Видео полного боя Геннадий Головкин - Дэниэл Джейкобс

Видео полного боя казахстанского боксера Геннадия Головкина с американцем Дэниэлом Джейкобсом появилось в Сети, передает Vesti.kz.





Напомним, что бой, прошедший в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, завершился победой Головкина решением судей. Таким образом, Головкин защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и IBO в среднем весе.





Для 34-летнего казахстанского боксера эта победа стала 37-й (33 нокаутом) в 37 боях на профессиональном ринге. А 30-летний Джейкобс потерпел второе поражение в карьере. До этого он выиграл 32 боя из 33.















