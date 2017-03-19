Видео полного боя Геннадий Головкин - Дэниэл Джейкобс
19 марта 2017, 12:25
Поединок прошел в Нью-Йорке.
Видео полного боя казахстанского боксера Геннадия Головкина с американцем Дэниэлом Джейкобсом появилось в Сети, передает Vesti.kz.
Напомним, что бой, прошедший в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, завершился победой Головкина решением судей. Таким образом, Головкин защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и IBO в среднем весе.
Для 34-летнего казахстанского боксера эта победа стала 37-й (33 нокаутом) в 37 боях на профессиональном ринге. А 30-летний Джейкобс потерпел второе поражение в карьере. До этого он выиграл 32 боя из 33.
Фото: sbnation.com
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