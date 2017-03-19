Министр культуры и спорта РК поздравил Головкина с блестящей победой

Эта победа стала хорошим подарком в канун весеннего праздника Наурыз для многочисленных поклонников бокса и всех казахстанских болельщиков, говорится в сообщении.

Министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы поздравил Геннадия Геннадьевича с блестящей победой, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МКС РК.





Сегодня в тяжелейшем поединке против американского боксера Дэниела Джейкобса казахстанский мастер кожаной перчатки, современная легенда мирового бокса Геннадий Головкин провел уверенную защиту своих титулов.





«Дорогой Геннадий Геннадьевич! Поздравляю тебя с победой и блестящей защитой своих титулов. Мы гордимся твоей победой!

В честной борьбе с сильным и достойным соперником ты показал бойцовский характер, сильный дух и отличную физическую подготовку, вновь подтвердил свое лидерство, поднял имидж Казахстана на международном уровне. Эта победа стала хорошим подарком в канун весеннего праздника Наурыз для многочисленных поклонников бокса и всех казахстанских болельщиков. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших побед на профессиональном ринге!» - говорится в телеграмме министра к прославленному боксеру.



