При разборе завалов после взрыва в жилом доме в Брюсселе обнаружено тело мужчины

Ранее пресс-секретарь главы коммуны Сен-Жиль, где произошло ЧП, сообщал, что в результате случившегося пострадали семь человек. При этом один из них находится в тяжелом состоянии.





Взрыв в доме в центре Брюсселя произошел 18 марта. Предварительно, причиной взрыва стала утечка газа. В настоящий момент аварийные службы продолжают разбирать завалы.