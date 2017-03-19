При разборе завалов после взрыва в жилом доме в Брюсселе обнаружено тело мужчины
19 марта 2017, 13:08
Ранее сообщалось, что в результате случившегося пострадали семь человек.
Как минимум один человек погиб в результате взрыва газа в жилом доме в Брюсселе. Тело мужчины было обнаружено при разборе завалов, сообщает Росбалт.
Ранее пресс-секретарь главы коммуны Сен-Жиль, где произошло ЧП, сообщал, что в результате случившегося пострадали семь человек. При этом один из них находится в тяжелом состоянии.
Взрыв в доме в центре Брюсселя произошел 18 марта. Предварительно, причиной взрыва стала утечка газа. В настоящий момент аварийные службы продолжают разбирать завалы.
Фото: CC0
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