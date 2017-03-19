Казахстанцы заполонили Нью-Йорк из-за боя Головкина

Арена Madison Square Garden, которая вмещает более 20 тысяч зрителей, была заполнена полностью.

Тысячи зрителей прибыли посмотреть бой Головкин-Джейкобс, передает Zakon.kz.





Улицы Нью-Йорка буквально заполонили казахстанцы, как только прибывшие, так и те, кто учится и работает в США.





Арена Madison Square Garden, которая вмещает более 20 тысяч зрителей, была заполнена полностью. К слову, цены на билеты варьировались от $100 до $1000.































































