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Казахстанцы заполонили Нью-Йорк из-за боя Головкина

19 марта 2017, 13:38

Арена Madison Square Garden, которая вмещает более 20 тысяч зрителей, была заполнена полностью.


Тысячи зрителей прибыли посмотреть бой Головкин-Джейкобс, передает Zakon.kz.

Улицы Нью-Йорка буквально заполонили казахстанцы, как только прибывшие, так и те, кто учится и работает в США.

Арена Madison Square Garden, которая вмещает более 20 тысяч зрителей, была заполнена полностью. К слову, цены на билеты варьировались от $100 до $1000.
















Фото: социальные сети

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