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Димаш стал гостем популярного в Китае шоу Happy Camp

19 марта 2017, 14:47

Одно из самых популярных ТВ-шоу Китая «Happy Camp» берет свое начало с 1997 года, основная аудитория - молодежь.


Дошедший до финала китайского конкурса «Singer2017» казахстанский певец Димаш КудайбергенОВ стал гостем одного из самых популярных в Китае телешоу «Happy Camp». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Съемки телешоу, куда были приглашены семь главных конкурсантов «Singer 2017», прошли в конце января. Планировалось показать шоу в феврале, однако из-за ухода из проекта Тан Цина, выход в эфир состоялся только 18 марта.

Одно из самых популярных ТВ-шоу Китая «Happy Camp» берет свое начало с 1997 года, основная аудитория - молодежь. Гостями шоу становились такие известные личности, как Дэвид Бэкхем, Шейн Баттье.

Напомним, вчера в эфире китайского телеканала «Хунан» была показана запись очередного тура конкурса «Singer2017». Димаш по-новому исполнил мировой хит «All by myself» из репертуара Селин Дион и занял второе место.



Фото: МИА Казинформ

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