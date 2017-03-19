Что выросло, то выросло: 18 лучших попыток воспроизведения детских фотографий
19 марта 2017, 15:02
Наше детство, к сожалению, не вернуть, но можно попробовать вспомнить и воспроизвести то неугасаемое веселье, которое царило в золотые и невинные годы.
Детские фотографии не могут оставить равнодушным — они обязательно вызывают разнообразные эмоции, будь то светлая грусть и ностальгия или смех от вашей жуткой в то время прически и радостной беззубой улыбки. Наше детство, к сожалению, не вернуть, но можно попробовать вспомнить и воспроизвести то неугасаемое веселье, которое царило в золотые и невинные годы.
Представляем вам 18 лучших попыток воспроизведения детских фотографий.
Источник: Bigpicture
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