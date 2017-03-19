Ислам Абишев: Актюбинская область – лидер по вводу орошаемых земель

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев провел совещание по восстановлению орошаемых земель, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.





Обсудить вопрос, важный для области, расположенной в зоне рискованного земледелия, в Актобе прибыл председатель Комитета по управлению водными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК Ислам Абишев.





В целях исполнения поручений Главы государства Нурсултана Назарбаева, озвученных в Послании народу РК «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», в Актюбинской области продолжается реализация мер по повышению эффективности использования земли. В 2015 году была проведена инвентаризация орошаемых земель, которая выявила, что из 28 тысяч гектаров орошаемых земель используется всего 43 процента. В сотрудничестве с Комитетом по водным ресурсам в 2016 году площадь используемых орошаемых земель в регионе была увеличена с 12 тыс. га. до 18, 3 тыс. га. В 2017 году за счет средств сельхозформирований будет введено в оборот еще 3,2 тыс. га. Планируется, что к 2018 году общая площадь используемых орошаемых земель в Актюбинской области составит не менее 40 тысяч гектаров.









"При доведении орошаемых земель до 40,0 тыс. гектаров потенциал 3 крупных действующих водохранилищ, находящихся на балансе РГП «Казводхоз», будет использован на 100%", - сообщил в ходе совещания директор актюбинского филиала РГП Бекзат Наметов.









В связи с этим, по предложению акима области, в программу развития АПК на 2017-2021 годы включены мероприятия по строительству 10 водохранилищ, которые позволят зарегулировать 600 млн. куб. воды и ввести в оборот 30 тыс. га орошаемых земель. Кроме этого, на перспективу предложено строительство 22 малых водоемов с общим объемом 130 млн. куб. воды для орошения 10 тыс. га земель. Реализация перечисленных проектов позволит довести площади орошаемых земель до 80 тыс. га.









"В рамках решения задачи по эффективному использованию водных ресурсов и созданию условий для эффективного использования земельных ресурсов в республике будет построено 22 новых водохранилища. Из них 10 водохранилищ планируется построить на территории Актюбинской области. Это, в первую очередь, говорит об огромном труде, проделанным вами за 2016 год. Глава государства поставил задачу - сделать аграрный сектор новым драйвером отечественной экономики. Хочу выразить большую благодарность за то, что активно работаете по проектам Комитета, направленным на исполнение поручений Президента. В настоящее время лидером в реализации этих проектов по республике, могу с уверенностью сказать, является ваша область. Особенно в вопросах восстановления орошаемых земель", - сказал, выступая перед участниками совещания Ислам Абишев.









Бердыбек Сапарбаев также выразил благодарность председателю Комитета по водным ресурсам за всемерную поддержку.

"В минувшем году, совместно с Комитетом по водным ресурсам, была проведена большая работа, направленная на ввод в эффективный оборот орошаемых земель. Согласно поручениям Главы государства о развитии АПК и обеспечения продовольственной безопасности, эта работа будет продолжена. Мы должны максимально увеличить площади орошаемых земель. Это позволит наращивать объемы производства продовольствия и обеспечить скот кормами. Акимам районов и областного центра необходимо работать над водосбережением, рассмотреть необходимость строительства новых водосберегающих сооружений. Особенно это актуально для таких засушливых районов, как Байганинский, Иргизский и Уилский", - поручил аким области.





В ходе совещания также был обсужден ход реализации проекта по строительству водовода, с помощью которого вода из Актюбинского водохранилища будет наполнять русло реки «Сазда», что позволит увеличить площади орошаемых земель и наладить регулярный полив зеленых насаждений в г. Актобе, без расхода питьевой воды. Бердыбек Сапарбаев отметил, что в настоящее время потенциал Актюбинского водохранилища практически не используется.







