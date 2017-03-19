Я не смотрел бой с Джейкобсом, но я готов, Головкин - Билли Джо Сондерс

Ранее британец намекнул на подписание контракта с победителем их поединка.

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО) признался, что не смотрел последний бой казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), но несмотря на это готов с ним драться, сообщает Vesti.kz.





Головкин, владеющий поясами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в средней категории, утром 19 марта в Нью-Йорке провел успешную защиту титулов. Казахстанский боксер единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса (32-2, 29 КО).





"Я не смотрел бой, но я готов, Головкин", - написал Сондерс в своем твиттере.







