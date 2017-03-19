Я не смотрел бой с Джейкобсом, но я готов, Головкин - Билли Джо Сондерс
19 марта 2017, 15:36
Ранее британец намекнул на подписание контракта с победителем их поединка.
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО) признался, что не смотрел последний бой казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), но несмотря на это готов с ним драться, сообщает Vesti.kz.
Головкин, владеющий поясами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в средней категории, утром 19 марта в Нью-Йорке провел успешную защиту титулов. Казахстанский боксер единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса (32-2, 29 КО).
"Я не смотрел бой, но я готов, Головкин", - написал Сондерс в своем твиттере.
Didn't watch the fight but I'm ready @GGGBoxing@TomLoeffler1 !— billyjoesaunders (@bjsaunders_) 19 марта 2017 г.
Причем еще до боя между Головкиным и Джейкобсом британец намекнул на подписание контракта с его победителем. "Удачи Джейкобсу и Головкину. Пусть выиграет сильнейший. Я жду на финишной прямой", - отметил Сондерс.
Фото: Action Images
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