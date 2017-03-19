Индийский фермер получил пассажирский поезд за долги железной дороги

Поезд и его 20 вагонов могут быть выставлены на аукцион.

Суд в индийском штате Пенджаб присудил местному фермеру пассажирский поезд в качестве компенсации за долги железнодорожной администрации, передает ТАСС





Как сообщил телеканал NDTV, суд выдал истцу постановление, по которому пассажирский состав с 20 вагонами передается ему в качестве возмещения долга.





Фермер Сампуран Сингх судился с управлением железных дорог штата, которое несколько лет назад приобрело у него землю для строительства железнодорожной ветки, но деньги в размере 1 млн рупий (около $15,3 тыс.) за эту землю так и не выплатило. В 2015 году Сингх выиграл дело, но денег так и не увидел - администрация железной дороги заявила, что у нее нет средств. Адвокат фермера вновь подал дело в суд в январе текущего года, и судья постановил конфисковать в пользу фермера железнодорожное имущество - поезд.





Вечером в минувшую пятницу Сингх с адвокатом и судебными приставами явились на вокзал города Лудхиана, дождались скорого поезда и вручили его машинисту постановление о конфискации состава. При этом Сингх разрешил машинисту завершить поездку по маршруту, чтобы развезти пассажиров.





Железная дорога добилась разрешения пользоваться составом еще два дня, прежде чем найдет средства на выплату долга. Если этого не произойдет, то поезд и его 20 вагонов могут быть выставлены на аукцион.



