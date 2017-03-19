Слухи о двойном гражданстве секретаря маслихата ВКО не подтвердились

После ряда тщательных проверок в ДВД ВКО заявили, что Владимир Головатюк не имеет подданства Российской Федерации.

Ранее растиражированная по всем казахстанским интернет-ресурсам новость, в которой секретаря Восточно-Казахстанского областного маслихата Владимира Головатюка обвиняли в наличии двойного гражданства, на поверку оказалась пустышкой, передает Устинка LIVE





Почти два месяца ушло у полицейских на то, чтобы проверить является ли представитель власти ВКО одновременно подданным Казахстана и России.





"В результате проверки факт двойного гражданства у секретаря маслихата ВКО Головатюка Владимира Михайловича не подтвердился", - сообщил руководитель пресс-службы ДВД ВКО Бакытжан Торгаев.





Напомним, в конце января на одном из новостных порталов Казахстана разместили статью, что человек с такими же данными, как у секретаря маслихата Восточно-Казахстанской области Владимира Головатюка, числится в базе данных Миграционной службы РФ как гражданин России.





Известный казахстанский блогер Галым Байтук на своей странице в социальной сети Facebook обратился к председателю Мажилиса Парламента РК, генеральному прокурору РК, председателю КНБ РК и акиму Восточно-Казахстанской области с требованием принять соответствующие меры, возмутившись, что человек с двойным гражданством занимает столь высокий государственный пост, в то время как в Казахстане это запрещено законом.





В ответ на всплеск негодования в Интернете акимат ВКО провел экстренное совещание с участием руководителей правоохранительных органов региона, где было решено проверить правдивость обвинений в адрес Владимира Головатюка.



