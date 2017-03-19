Алексей Навальный подвергся нападению на митинге в Новосибирске
19 марта 2017, 16:57
Нападавшего увела полиция.
Утром в воскресенье перед началом протестного митинга местных жителей в центре Новосибирска неизвестный мужчина швырнул несколько яиц в приехавшего из Москвы для участия в акции оппозиционного политика Алексея Навального, передает Би-би-си.
Нападавшего увела полиция.
Поводом для протеста стало недавнее решение областной администрации повысить тарифы на коммунальные услуги и электроэнергию для граждан.
Несмотря на вынесенный ему условный приговор по делу "Кировлеса", Алексей Навальный заявляет о намерении участвовать в президентской кампании 2018 года.
Последнее время он существенно активизировал работу в российских регионах, не упуская поводов для критики властей.
Фото: REUTERS
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