Алексей Навальный подвергся нападению на митинге в Новосибирске

Утром в воскресенье перед началом протестного митинга местных жителей в центре Новосибирска неизвестный мужчина швырнул несколько яиц в приехавшего из Москвы для участия в акции оппозиционного политика Алексея Навального, передает Би-би-си.





Нападавшего увела полиция.





Поводом для протеста стало недавнее решение областной администрации повысить тарифы на коммунальные услуги и электроэнергию для граждан.





Несмотря на вынесенный ему условный приговор по делу "Кировлеса", Алексей Навальный заявляет о намерении участвовать в президентской кампании 2018 года.





Последнее время он существенно активизировал работу в российских регионах, не упуская поводов для критики властей.



