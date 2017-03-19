Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Алексей Навальный подвергся нападению на митинге в Новосибирске

19 марта 2017, 16:57

Нападавшего увела полиция.


Утром в воскресенье перед началом протестного митинга местных жителей в центре Новосибирска неизвестный мужчина швырнул несколько яиц в приехавшего из Москвы для участия в акции оппозиционного политика Алексея Навального, передает Би-би-си.

Нападавшего увела полиция.

Поводом для протеста стало недавнее решение областной администрации повысить тарифы на коммунальные услуги и электроэнергию для граждан.

Несмотря на вынесенный ему условный приговор по делу "Кировлеса", Алексей Навальный заявляет о намерении участвовать в президентской кампании 2018 года.

Последнее время он существенно активизировал работу в российских регионах, не упуская поводов для критики властей.

Фото: REUTERS

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...