Что могут построить на месте ЦУМа в Астане
19 марта 2017, 18:07
В 2018 году запланирован снос здания ЦУМа.
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