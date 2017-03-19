Восемь человек задержали за незаконную охоту в заповеднике в Акмолинской области

Полицейскими были обнаружены и изъяты 7 охотничьих ружей, в том числе 3 гладкоствольных и 4 - нарезных, 4 снегохода и 11 туш дикого кабана.

В Атбасарском районе Акмолинской области полицейскими совместно с сотрудниками Республиканской инспекции по защите природных ресурсов за незаконную охоту были задержаны 8 граждан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД.





По информации полицейских, 18 марта на территории заповедника, расположенного недалеко от с. Сепе Атбасарского района, были задержаны 8 мужчин в возрасте от 35 до 56 лет, пятеро из которых являются жителями г. Кокшетау, трое – жители сел Атбасарского района.





При задержании и проведении досмотра, полицейскими были обнаружены и изъяты 7 охотничьих ружей, в том числе 3 гладкоствольных и 4 - нарезных, 4 снегохода и 11 туш дикого кабана. Предположительно ущерб составил более 10 миллионов тенге.





По факту незаконной охоты начато досудебное производство по ст. 337 ч.4 УК РК (незаконная охота).





Также установлено что оружие является зарегистрированным.



