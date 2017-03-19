В Мозамбике крокодил убил 19-летнего футболиста
19 марта 2017, 18:54
Эстевао Альберто Жино выступал за клуб "Атлетико Минейро де Тет".
Молодой футболист из Мозамбика Эстевао Альберто Жино погиб, став жертвой крокодила, передает ТАСС.
"Мы оплакиваем нашего игрока, нашего брата, друга, сына и вечного центра обороны Эстевао Альберто Жино, которому было всего 19 лет и у которого были неплохие перспективы в футболе. Вчера он стал жертвой крокодила на берегу реки Замбези", - говорится в сообщении.
Как сообщил менеджер клуба Эди Карвальо, слова которого приводит портал 101greatgoals.com, крокодил внезапно выпрыгнул из воды, схватил игрока и уволок в воду.
Два друга футболиста, которые были в тот момент рядом, очень испугались, когда услышали крики, но ничего не смогли сделать. Длина крокодила достигала пяти метров.
Фото: ТАСС
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