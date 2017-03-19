Таксист в Павлодаре помог задержать вора
19 марта 2017, 19:05
Грабитель был задержан на улице с поличным.
Водитель одной из городских фирм такси областного центра проявил гражданскую ответственность и сам задержал вора-домушника, передает Zakon.kz со ссылкой на ДВД Павлодарской области.
"28-летний подозреваемый, путем разбития окна, незаконно проник в частный дом, откуда похитил кражу имущества на общую около 4,5 млн. тенге. Это золотые изделия в количестве 25-ти наименований, бытовую технику, две норковые шубы, дорогие спиртные напитки и несколько флаконов женских духов. Однако, подозреваемый далеко убежать не смог", - сообщают в ведомстве.
На крики женщины о помощи отреагировал водитель проезжавшего в этот момент у частного дома такси. Грабитель был задержан на улице с поличным.
Полицейские проводят досудебное расследование по факту кражи в особо крупном размере. Задержанный ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.
За проявленную бдительность, помощь в раскрытии и задержании подозреваемого водитель такси и пострадавшая будут представлены к поощрению.
Фото: Gisher News
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