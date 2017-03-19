Промоутер Сондерса подколол Головкина
19 марта 2017, 20:12
Причем казахстанский боксер сам того не подозревая спровоцировал британского промоутера.
Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы чемпиона мира в среднем весе по версии WBO британского боксера Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО), подколол казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории, сообщает Vesti.kz.
Головкин утром 19 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden провел успешную защиту титулов, победив единогласным решением судей американца Дэниэла Джейкобса (32-2, 29 КО). При этом в четвертом раунде GGG отправил оппонента в нокдаун.
После боя Головкин выложил в своем твиттере фотографию со всеми своими титулами. "Все пояса. Кто следующий?", - написал казахстанский боксер.
All the belts #whosnextpic.twitter.com/91YIS6elGs— Gennady Golovkin (@GGGBoxing) 19 марта 2017 г.
Уоррен не оставил этот пост без внимания, напомнив Головкину об отуствующем в его коллекции одном поясе, который как раз находится во владении Сондерса.
"Головкин, тебе не хватает одного такого", - написал Уоррен, сопроводив твитт фотографией Сондерса с поясом WBO.
@GGGBoxing you haven't got this one.. pic.twitter.com/0Jix2ojE0y— Frank Warren (@frankwarren_tv) 19 марта 2017 г.
Добавим, что Головкину нужен пояс WBO, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в среднем весе. Ранее сообщалось, что казахстанец и Сондерс могут провести объединительный бой этим летом в Казахстане.
Сам Сондерс признался, что не смотрел бой Головкина и Джейкобса, но готов встретиться с казахстанцем. Причем еще до боя между ними британец намекнул на подписание контракта с его победителем.
Фото: Vesti.kz
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