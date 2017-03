Промоутер Сондерса подколол Головкина

Головкин утром 19 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden провел успешную защиту титулов, победив единогласным решением судей американца Дэниэла Джейкобса (32-2, 29 КО). При этом в четвертом раунде GGG отправил оппонента в нокдаун.

После боя Головкин выложил в своем твиттере фотографию со всеми своими титулами. "Все пояса. Кто следующий?", - написал казахстанский боксер.

All the belts #whosnext pic.twitter.com/91YIS6elGs

@GGGBoxing you haven't got this one.. pic.twitter.com/0Jix2ojE0y