Промоутер Сондерса подколол Головкина

Причем казахстанский боксер сам того не подозревая спровоцировал британского промоутера.

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы чемпиона мира в среднем весе по версии WBO британского боксера Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО), подколол казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории, сообщает Vesti.kz.





Головкин утром 19 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden провел успешную защиту титулов, победив единогласным решением судей американца Дэниэла Джейкобса (32-2, 29 КО). При этом в четвертом раунде GGG отправил оппонента в нокдаун.





После боя Головкин выложил в своем твиттере фотографию со всеми своими титулами. "Все пояса. Кто следующий?", - написал казахстанский боксер.













Уоррен не оставил этот пост без внимания, напомнив Головкину об отуствующем в его коллекции одном поясе, который как раз находится во владении Сондерса.

"Головкин, тебе не хватает одного такого", - написал Уоррен, сопроводив твитт фотографией Сондерса с поясом WBO.











Добавим, что Головкину нужен пояс WBO, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в среднем весе. Ранее сообщалось, что казахстанец и Сондерс могут провести объединительный бой этим летом в Казахстане.

Сам Сондерс признался, что не смотрел бой Головкина и Джейкобса, но готов встретиться с казахстанцем. Причем еще до боя между ними британец намекнул на подписание контракта с его победителем.





