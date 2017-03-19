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В столичном торговом центре «Хан Шатыр» отметят Наурыз мейрамы

19 марта 2017, 20:19

В рамках программы в атриуме ТРЦ будет установлена ханская юрта с праздничными угощениями.


День весеннего равноденствия Наурыз мейрамы в крупнейшем ТРЦ города «Хан Шатыр» в нынешнем году отметят по-особенному. Для жителей и гостей города организованы праздничные мероприятия, которые будут проходить на протяжении трех дней, сообщает Zakon.kz со ссылкой на акимат города.

В рамках программы в атриуме ТРЦ будет установлена ханская юрта с праздничными угощениями.

20 марта в 16:00 ожидается выступление танцевальных групп и организована интерактивная игра.

21 марта в 12:00 горожане смогут отведать вкусных баурсаков и праздничных угощений.

Украшением праздника станет присутствие на сцене настоящей хищной птицы – беркута, а также состоятся национальные игры, перетягивание каната и выступления акробатов.

Завершатся праздничные мероприятия выступлениями столичных групп, которые начнутся в 16:00 22 марта.

Фото: Khan Shatyry

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