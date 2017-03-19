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В Астане временно изменен режим работы ТРЦ Mega Silk Way

19 марта 2017, 20:22

22 марта ТРЦ будет работать до 21:00. В настоящее время администрация заведения ведет подготовку к торжественному открытию, которое состоится 23 марта в 18:00.


В Астане в связи с официальным открытием нового торгово-развлекательного центра Mega Silk Way произошли временные изменения режима работы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на акимат столицы.

Так, 22 марта ТРЦ будет работать до 21:00. В настоящее время администрация заведения ведет подготовку к торжественному открытию, которое состоится 23 марта в 18:00.

В этот же день жителей и гостей столицы ожидает масштабная праздничная программа с участием знаменитых артистов, акробатов и каскадеров.

На «торговых улицах» Великого шелкового пути пройдет импровизированное театральное шествие, а также выступление этно-фольклорного ансамбля HASSAK. Также здесь будет организована творческая площадка ремесленников и художников, где гости MEGA Silk Way смогут принять участие в мастер-классах.

Напомним, что 6 марта состоялось техническое открытие ТРЦ MEGA Silk Way.

Фото: Forbes.kz

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