В Астане временно изменен режим работы ТРЦ Mega Silk Way

22 марта ТРЦ будет работать до 21:00. В настоящее время администрация заведения ведет подготовку к торжественному открытию, которое состоится 23 марта в 18:00.

В Астане в связи с официальным открытием нового торгово-развлекательного центра Mega Silk Way произошли временные изменения режима работы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на акимат столицы.





Так, 22 марта ТРЦ будет работать до 21:00. В настоящее время администрация заведения ведет подготовку к торжественному открытию, которое состоится 23 марта в 18:00.





В этот же день жителей и гостей столицы ожидает масштабная праздничная программа с участием знаменитых артистов, акробатов и каскадеров.





На «торговых улицах» Великого шелкового пути пройдет импровизированное театральное шествие, а также выступление этно-фольклорного ансамбля HASSAK. Также здесь будет организована творческая площадка ремесленников и художников, где гости MEGA Silk Way смогут принять участие в мастер-классах.





Напомним, что 6 марта состоялось техническое открытие ТРЦ MEGA Silk Way.



