В Бейруте начались акции протеста против налогов

Сотни демонстрантов вышли в воскресенье на площадь имени первого премьера Ливана Рияда ас-Сольха с требованием к властям отказаться от введения налогов, которые могут ударить по бедным слоям населения.





Как сообщает канал, часть молодых людей в ходе митинга попыталась прорвать оцепление полиции и забросала стражей порядка бутылками и петардами. О пострадавших и задержаниях не сообщается.





Перед протестующими попытался выступить глава правительства Саад аль-Харири, однако ему не удалось успокоит толпу. Позднее премьер обратился в своем микроблоге Twitter к организаторам митинга с призывом создать комитет, чтобы "обсудить их требования в позитивном ключе".





Бейрут в 2016 году становился ареной массовых демонстраций в связи с "мусорным кризисом". Люди тогда требовали утилизации скопившегося в городе мусора и отставки руководства страны.