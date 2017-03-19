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В Бейруте начались акции протеста против налогов

19 марта 2017, 20:37

О пострадавших и задержаниях не сообщается.


Демонстранты в Бейруте устроили массовые беспорядки во время акции протеста против введения новых налогов в стране, сообщает РИА Новости.

Сотни демонстрантов вышли в воскресенье на площадь имени первого премьера Ливана Рияда ас-Сольха с требованием к властям отказаться от введения налогов, которые могут ударить по бедным слоям населения.

Как сообщает канал, часть молодых людей в ходе митинга попыталась прорвать оцепление полиции и забросала стражей порядка бутылками и петардами. О пострадавших и задержаниях не сообщается.

Перед протестующими попытался выступить глава правительства Саад аль-Харири, однако ему не удалось успокоит толпу. Позднее премьер обратился в своем микроблоге Twitter к организаторам митинга с призывом создать комитет, чтобы "обсудить их требования в позитивном ключе".

Бейрут в 2016 году становился ареной массовых демонстраций в связи с "мусорным кризисом". Люди тогда требовали утилизации скопившегося в городе мусора и отставки руководства страны.

Фото: РИА Новости

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