Стало известно, почему Трамп не пожал руку Меркель

Конфуз произошел во время протокольной фотосъемки в Овальном кабинете Белого дома 17 марта.

Белый дом объяснил, почему президент США Дональд Трамп не пожал руку канцлеру Германии Ангеле Меркель. Оказывается, американский лидер не слышал, что Меркель к нему обратилась, сообщает Вести.ru.





Конфуз произошел во время протокольной фотосъемки в Овальном кабинете Белого дома 17 марта, сообщает ТАСС. Перед переговорами Трамп встречал Меркель с подчеркнутым уважением.





Он лично приветствовал ее у входа в свою рабочую резиденцию, подал ей руку и, чуть приобняв, провел в дом.





Во время съемки по итогам беседы фотографы попросили Трампа и Меркель пожать друг другу руки. Канцлер повернулась к президенту и спросила: "Ну что, пожмем?" Но Трамп не ответил. Как объяснил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер немецкому журналу Der Spiegel, он просто не услышал этот вопрос.



