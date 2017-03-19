Стало известно, почему Трамп не пожал руку Меркель
19 марта 2017, 20:56
Конфуз произошел во время протокольной фотосъемки в Овальном кабинете Белого дома 17 марта.
Белый дом объяснил, почему президент США Дональд Трамп не пожал руку канцлеру Германии Ангеле Меркель. Оказывается, американский лидер не слышал, что Меркель к нему обратилась, сообщает Вести.ru.
Конфуз произошел во время протокольной фотосъемки в Овальном кабинете Белого дома 17 марта, сообщает ТАСС. Перед переговорами Трамп встречал Меркель с подчеркнутым уважением.
Он лично приветствовал ее у входа в свою рабочую резиденцию, подал ей руку и, чуть приобняв, провел в дом.
Во время съемки по итогам беседы фотографы попросили Трампа и Меркель пожать друг другу руки. Канцлер повернулась к президенту и спросила: "Ну что, пожмем?" Но Трамп не ответил. Как объяснил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер немецкому журналу Der Spiegel, он просто не услышал этот вопрос.
Фото: EPA
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4849725-8ac7e669ddbf810b9bcbda63d691d0b4
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...