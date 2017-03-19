Астрофизики Гарварда засекли сигнал от инопланетного корабля

Корабль движется в неизвестном направлении со скоростью, близкой к скорости света.

Специалисты из Гарвардского университета в США Ави Леб и Манаси Лингам заявили, что им удалось получить сигнал от внеземной цивилизации, передает riafan.ru.





По словам астрофизиков, обсерватория получила сигнал с гигантского космического корабля, размер которого превышает нашу планету как минимум вдвое. Корабль движется в неизвестном направлении со скоростью, близкой к скорости света.





Стоит отметить, что данное предположение не нашло поддержку в мировом научном сообществе. Остальные ученые связывают одиночные сигналы короче 5 милисекунд с эхом от выброса энергии после столкновений черных дыр, рождения сверхновой или других серьезных космических катаклизмов.



