Астрофизики Гарварда засекли сигнал от инопланетного корабля
19 марта 2017, 21:26
Корабль движется в неизвестном направлении со скоростью, близкой к скорости света.
Специалисты из Гарвардского университета в США Ави Леб и Манаси Лингам заявили, что им удалось получить сигнал от внеземной цивилизации, передает riafan.ru.
По словам астрофизиков, обсерватория получила сигнал с гигантского космического корабля, размер которого превышает нашу планету как минимум вдвое. Корабль движется в неизвестном направлении со скоростью, близкой к скорости света.
Стоит отметить, что данное предположение не нашло поддержку в мировом научном сообществе. Остальные ученые связывают одиночные сигналы короче 5 милисекунд с эхом от выброса энергии после столкновений черных дыр, рождения сверхновой или других серьезных космических катаклизмов.
Фото: pixabay.com
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