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Астрофизики Гарварда засекли сигнал от инопланетного корабля

19 марта 2017, 21:26

Корабль движется в неизвестном направлении со скоростью, близкой к скорости света.


Специалисты из Гарвардского университета в США Ави Леб и Манаси Лингам заявили, что им удалось получить сигнал от внеземной цивилизации, передает riafan.ru.

По словам астрофизиков, обсерватория получила сигнал с гигантского космического корабля, размер которого превышает нашу планету как минимум вдвое. Корабль движется в неизвестном направлении со скоростью, близкой к скорости света.

Стоит отметить, что данное предположение не нашло поддержку в мировом научном сообществе. Остальные ученые связывают одиночные сигналы короче 5 милисекунд с эхом от выброса энергии после столкновений черных дыр, рождения сверхновой или других серьезных космических катаклизмов.

Фото: pixabay.com

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