Пять человек пострадали в ДТП в Петропавловске
19 марта 2017, 21:43
После удара трое человек из скорой помощи вылетели через стекло.
В Петропавловске произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, передает Informburo.
Марка второго автомобиля не сообщается, но в нем были два человека. В "неотложке" находились трое. Все участники аварии пострадали.
После удара трое человек из скорой помощи вылетели через стекло. Фельдшер и санитар получили сотрясение головного мозга, водитель скорой – ушиб колена. Находившийся в другом автомобиле человек госпитализирован с переломом бедра.
Фото: Informburo
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