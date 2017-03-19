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Пять человек пострадали в ДТП в Петропавловске

19 марта 2017, 21:43

После удара трое человек из скорой помощи вылетели через стекло.


В Петропавловске произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, передает Informburo.

Марка второго автомобиля не сообщается, но в нем были два человека. В "неотложке" находились трое. Все участники аварии пострадали.

После удара трое человек из скорой помощи вылетели через стекло. Фельдшер и санитар получили сотрясение головного мозга, водитель скорой – ушиб колена. Находившийся в другом автомобиле человек госпитализирован с переломом бедра.

Фото: Informburo




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