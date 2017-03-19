Пять человек пострадали в ДТП в Петропавловске

После удара трое человек из скорой помощи вылетели через стекло.

В Петропавловске произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, передает Informburo.





Марка второго автомобиля не сообщается, но в нем были два человека. В "неотложке" находились трое. Все участники аварии пострадали.





После удара трое человек из скорой помощи вылетели через стекло. Фельдшер и санитар получили сотрясение головного мозга, водитель скорой – ушиб колена. Находившийся в другом автомобиле человек госпитализирован с переломом бедра.





Фото: Informburo