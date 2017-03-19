Титул «Қазақ аруы-2017» завоевала Нургуль Асанова из Западно-Казахстанской области
19 марта 2017, 22:27
Конкурсантки продемонстрировали эксклюзивные наряды лучших дизайнеров страны, показали свое искусство в песнях, народных танцах, а также театральных постановках.
Конкурсантка из Западно-Казахстанской области Нургуль Асанова стала победительницей в конкурсе красоты «Қазақ аруы-2017». Кызылординка Зухра Сайли стала первой вице-мисс конкурса, передает Bnews.kz.
В ходе конкурса, в первую очередь, оценивались знание казахского языка, культуры и традиций казахского народа, а также внешние данные девушек. Конкурсантки продемонстрировали эксклюзивные наряды лучших дизайнеров страны, показали свое искусство в песнях, народных танцах, а также театральных постановках.
Самым интересным, и, наверное, решающим этапом конкурса стал «Вопрос-ответ». Зрители с большим интересом следили, как конкурсантки демонстрировали свои знания, смекалку и эрудицию. Стоит отметить, что вопросы были досаточно сложными, касались в основном традиций и обычаев казахского народа, а также культуры, литературы, искусства и истории казахского народа.
По итогам конкурса третьей стала Айгерим Орынбекова из Карагандинской области.
Второе место заняла Гульжанат Жумажанова из Актюбинской области, первое место заняла Зуxра Сайпи из Кызылординской области.
В номинации «Самое красивое платье» победила Айгерим Орынбекова из Карагандинской области. Приз зрительсих симпатий получила Зухра Сайли из Кызылординской области, набравшая наибольшее количество голосов поклонников.
Музыкальным украшением конкурса «Қазақ аруы-2017» стало выступление казахстанских артистов. На сцене выступили Айкын, Алмас Кишкенбаев, Кайрат Байкенов и группы «Формат», «Алау» и другие. Ведущими мероприятия выступили Нурсултан Курман и Камшат Жолдыбаева.
Отметим, что основным условием для участниц проекта стало владение в совершенстве казахским языком, а также обладание знаниями в области литературы, истории, традиций и обычаев казахского народа. Так как, в первую очередь, это конкурс красоты, то все участницы, помимо их интеллектуальных способностей, должны были обладать приятными физическими данными и длинными волосами, ростом не менее 170 см. В финале конкурса участвовало 16 красавиц со всего Казахстана. Всего в кастингах приняло участие более 600 девушек в возрасте от 16 до 22 лет.
Полтора месяца команда профессиональных хореографов, режиссеров, дизайнеров, визажистов и стилистов готовили девушек к самому главному конкурсному дню.
Членами жюри нынешнего конкурса выступили руководитель управления культуры Астаны Болат Мажагулов, журналист и продюсер Айгуль Мукей, заслуженный артист Казахстана, директор цирка Астаны Ерик Жолжаксынов, дизайнер Аида Кауменова, поэт Калкаман Сарин, победительница прошлогоднего конкурса Альмира Ахатова, певец Беркут, журналист Динара Сатжан, олимпийский чемпион в Рио Данияр Елеусинов и, конечно же, бессменный продюсер проекта и автор идеи Баян Максаткызы. Председателем коллегии стала депутат Сената РК, общественный деятель Бирганым Айтимова.
Напомним, что конкурс «Казак аруы» проходит уже в 7 раз, демонстрируя интеллектуальные и внешние данные казахских девушек.
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