Титул «Қазақ аруы-2017» завоевала Нургуль Асанова из Западно-Казахстанской области

Конкурсантки продемонстрировали эксклюзивные наряды лучших дизайнеров страны, показали свое искусство в песнях, народных танцах, а также театральных постановках.

Конкурсантка из Западно-Казахстанской области Нургуль Асанова стала победительницей в конкурсе красоты «Қазақ аруы-2017». Кызылординка Зухра Сайли стала первой вице-мисс конкурса, передает Bnews.kz.





В ходе конкурса, в первую очередь, оценивались знание казахского языка, культуры и традиций казахского народа, а также внешние данные девушек. Конкурсантки продемонстрировали эксклюзивные наряды лучших дизайнеров страны, показали свое искусство в песнях, народных танцах, а также театральных постановках.









Самым интересным, и, наверное, решающим этапом конкурса стал «Вопрос-ответ». Зрители с большим интересом следили, как конкурсантки демонстрировали свои знания, смекалку и эрудицию. Стоит отметить, что вопросы были досаточно сложными, касались в основном традиций и обычаев казахского народа, а также культуры, литературы, искусства и истории казахского народа.









По итогам конкурса третьей стала Айгерим Орынбекова из Карагандинской области.

Второе место заняла Гульжанат Жумажанова из Актюбинской области, первое место заняла Зуxра Сайпи из Кызылординской области.





В номинации «Самое красивое платье» победила Айгерим Орынбекова из Карагандинской области. Приз зрительсих симпатий получила Зухра Сайли из Кызылординской области, набравшая наибольшее количество голосов поклонников.









Музыкальным украшением конкурса «Қазақ аруы-2017» стало выступление казахстанских артистов. На сцене выступили Айкын, Алмас Кишкенбаев, Кайрат Байкенов и группы «Формат», «Алау» и другие. Ведущими мероприятия выступили Нурсултан Курман и Камшат Жолдыбаева.

Отметим, что основным условием для участниц проекта стало владение в совершенстве казахским языком, а также обладание знаниями в области литературы, истории, традиций и обычаев казахского народа. Так как, в первую очередь, это конкурс красоты, то все участницы, помимо их интеллектуальных способностей, должны были обладать приятными физическими данными и длинными волосами, ростом не менее 170 см. В финале конкурса участвовало 16 красавиц со всего Казахстана. Всего в кастингах приняло участие более 600 девушек в возрасте от 16 до 22 лет.



