Число жертв мощных наводнений в Перу достигло 75 человек
19 марта 2017, 23:18
Число пострадавших достигло 263 человек, еще 20 пропали без вести.
Число жертв мощных наводнений в Перу возросло до 75 человек, более 260 пострадали, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, число пострадавших достигло 263 человек, еще 20 пропали без вести. Как сообщается, стихия разрушила 12 тысяч жилых домов, 25 школ и восемь объектов здравоохранения, а также 2000 километров дорог и почти девять тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.
В пятницу президент Перу Педро Кучински сообщил о срочном выделении 2,5 миллиарда солей (примерно 766 миллионов долларов) на восстановительные работы в связи с обрушившимися на страну сильнейшими наводнениями.
Власти называют последние наводнения одними из самых мощных за последние десятилетия, их причиной стал климатический феномен "Эль-Ниньо" в Тихом океане.
Фото: AP Photo
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