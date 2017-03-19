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Мужчина с отверткой испортил картину Гейнсборо в лондонской галерее

19 марта 2017, 23:45

Прибывшая позже полиция забрала нарушителя и поместила под стражу.


Неизвестный с отверткой повредил картину английского художника Томаса Гейнсборо «Утренняя прогулка» (1785), выставленную в Лондонской национальной галерее. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел накануне днем. Прежде чем сотрудники и посетители галереи задержали мужчину, он успел порезать полотно в двух местах. Прибывшая позже полиция забрала нарушителя и поместила под стражу.

По информации Daily Mail, злоумышленник также кричал, что у него есть бомба.

Картину убрали из экспозиции, эксперты оценивают нанесенный ущерб и выясняют стоимость реконструкции.

«Утренняя прогулка» находится в музее с 1954 года. На картине изображена молодая пара, идущая по лесу с собакой. Полотно появляется в фильме «007: Координаты "Скайфолл"» — на его фоне происходит разговор Бонда с агентом Кью.

Томас Гейнсборо (1727-1788) — один из самых известных английских художников XVIII века, сооснователь Королевской академии Великобритании. Известен как живописец, график, портретист и визажист.

Фото: РИА Новости

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