Мужчина с отверткой испортил картину Гейнсборо в лондонской галерее

Прибывшая позже полиция забрала нарушителя и поместила под стражу.

Неизвестный с отверткой повредил картину английского художника Томаса Гейнсборо «Утренняя прогулка» (1785), выставленную в Лондонской национальной галерее. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщает Lenta.ru.





Инцидент произошел накануне днем. Прежде чем сотрудники и посетители галереи задержали мужчину, он успел порезать полотно в двух местах. Прибывшая позже полиция забрала нарушителя и поместила под стражу.





По информации Daily Mail, злоумышленник также кричал, что у него есть бомба.





Картину убрали из экспозиции, эксперты оценивают нанесенный ущерб и выясняют стоимость реконструкции.





«Утренняя прогулка» находится в музее с 1954 года. На картине изображена молодая пара, идущая по лесу с собакой. Полотно появляется в фильме «007: Координаты "Скайфолл"» — на его фоне происходит разговор Бонда с агентом Кью.





Томас Гейнсборо (1727-1788) — один из самых известных английских художников XVIII века, сооснователь Королевской академии Великобритании. Известен как живописец, график, портретист и визажист.



