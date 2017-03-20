Фотопроект Book Face: мозаика из людей и книг
20 марта 2017, 00:04
Идея данного проекта не нова. Когда-то вместо книг уже использовались обложки виниловых пластинок.
Расположенный в самом сердце Бордо книжный магазин Librairie Mollat может похвастаться своей 121-летней историей, статусом первой во Франции независимой книжной лавки и популярной серией фотографий Book Face, рассказывающей о людях, которые весьма необычным образом нашли своё продолжение в книгах. Идея данного проекта не нова. Когда-то вместо книг уже использовались обложки виниловых пластинок. Однако, в то время как на обложках пластинок обычно изображены фотопортреты музыкантов, книгу может украшать картина, фотография, шарж, принт или рисунок, что значительно расширяет простор для полёта фантазии и воплощения самых невероятных идей.
Источник: Фототелеграф
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