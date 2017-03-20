Возмущенные жители Парижа устроили митинг против полиции
20 марта 2017, 00:23
Несколько тысяч человек вышли на улицы Парижа в воскресенье в рамках протеста против насилия полиции.
Тысячи жителей Парижа протестуют против насилия полиции. Разгневанные манифестанты атакуют патрули, забрасывая их коктейлями Молотова, сообщает Рен ТВ.
Демонстранты, возглавлявшие колонну, держали в руках большой транспарант с надписью "Правосудие и достоинство, остановите безнаказанность полиции".
Как сообщает агентство France Presse, протестующие недовольны возникшей в стране несправедливостью. На транспарантах активистов - портреты 13 предполагаемых жертв насилия полиции.
Как передает агентство, манифестанты скандируют лозунги: Полиция повсюду, а справедливости нигде нет", "Нет справедливости, нет и мира".
Отмечается, что причиной новой волны беспорядков во Франции стал инцидент 2 февраля в северном пригороде французской столицы, когда полицейские остановили для проверки документов на улице молодого человека Тео. С ним завязалась потасовка, и полиция применила силу. Пострадавший попал в больницу. Одному из полицейских предъявили обвинения в изнасиловании, еще трое проходят по статье об умышленном насилии в сговоре.
#MarchePourLaJusticeEtLaDignite - Incidents en cours avec des jets de cocktails molotov sur les forces de l'ordre. pic.twitter.com/2TB2ZWIvw0— Remy Buisine (@RemyBuisine) 19 марта 2017 г.
Фото: Вектор Ньюз
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