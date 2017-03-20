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Возмущенные жители Парижа устроили митинг против полиции

20 марта 2017, 00:23

Несколько тысяч человек вышли на улицы Парижа в воскресенье в рамках протеста против насилия полиции.


Тысячи жителей Парижа протестуют против насилия полиции. Разгневанные манифестанты атакуют патрули, забрасывая их коктейлями Молотова, сообщает Рен ТВ.

Демонстранты, возглавлявшие колонну, держали в руках большой транспарант с надписью "Правосудие и достоинство, остановите безнаказанность полиции".

Как сообщает агентство France Presse, протестующие недовольны возникшей в стране несправедливостью. На транспарантах активистов - портреты 13 предполагаемых жертв насилия полиции.

Как передает агентство, манифестанты скандируют лозунги: Полиция повсюду, а справедливости нигде нет", "Нет справедливости, нет и мира".

Отмечается, что причиной новой волны беспорядков во Франции стал инцидент 2 февраля в северном пригороде французской столицы, когда полицейские остановили для проверки документов на улице молодого человека Тео. С ним завязалась потасовка, и полиция применила силу. Пострадавший попал в больницу. Одному из полицейских предъявили обвинения в изнасиловании, еще трое проходят по статье об умышленном насилии в сговоре.



Фото: Вектор Ньюз

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