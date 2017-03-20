Давид Лория обновил рекорд чемпионатов Казахстана

Голкипер и капитан "Иртыша" Давид Лория сравнялся по количеству сыгранных матчей с рекордсменом чемпионатов Казахстана среди вратарей Олегом Воскобойниковым, сообщает корреспондент Vesti.kz.





338 - именно такое количество сыгранных матчей у обоих на счету, это абсолютный рекорд среди всех голкиперов, когда-либо выступавших в чемпионате Казахстана. Разница лишь в том, что Олег Воскобойников давно завершил карьеру, а Лория все еще находится в боевом тонусе и является лидером "Иртыша".





Рекордсменом по сыгранным матчам в чемпионатах Казахстана среди всех игроков является Нурбол Жумаскалиев, на чьем счету 497 поединков.





338-м для капитана павлодарцев стал выездной поединок против "Атырау", в котором гости одержали минимальную победу - 1:0. Ну а пасть рекорд Олега Воскобойникова должен уже в следующем туре, "Иртыш" принимает на своем поле "Актобе", и если не случится ничего сверхъестественного, то Давид займет первую строчку среди вратарей-гвардейцев единоличное первое место.





Правда перед этим Лория предстоит участие в матчах против Кипра и Армении в составе сборной Казахстана, куда он был вызван новым главным тренером национальной команды Александром Бородюком. Кстати, в сборной Казахстана 35-летний Лория также является рекордсменом по сыгранным матчам среди вратарей, на его счету 40 поединков. Это больше, чем у кого бы то ни было.





Это уже шестой по счету сезон Лория в "Иртыше". Ранее он также защищал цвета родного "Жениса", "Локомотива", "Шахтера", "Окжетпеса", "Кайрата", российского "Спартак-Нальчика", шведского "Хальмстада" и турецкого "Ризеспора". В 2006-м году он был признан лучшим футболистом Казахстана.



