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В двигатель самолета, летевшего из Минска в Петербург, попала птица

20 марта 2017, 01:34

В результате инцидента никто не пострадал.


Вылетевшему в Санкт-Петербург самолету белорусской авиакомпании "Белавиа" пришлось вернуться в аэропорт Минска из-за столкновения со стаей птиц, в результате инцидента никто не пострадал, а самолет подлежит ремонту, сообщила в воскресенье авиакомпания, сообщает РИА Новости.

По информации "Белавиа", инцидент произошел в воскресенье вечером с самолетом Boeing 737-500. "После взлета на высоте около 150 метров воздушное судно столкнулось со стаей птиц. Было принято решение о возвращении в национальный аэропорт. Самолет выработал топливо и благополучно осуществил посадку", — говорится в сообщении компании.

В результате инцидента никто не пострадал.

Вместе с тем самолет нуждается в ремонте. "Все в порядке. А самолет отремонтируем", — написал в Facebook заместитель гендиректора авиакомпании Игорь Чергинец.

По данным местных СМИ, в двигатель самолета попала птица.

После замены самолета пассажиры этого рейса вылетели в Петербург.

Фото: РИА Новости

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