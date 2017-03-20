В двигатель самолета, летевшего из Минска в Петербург, попала птица
20 марта 2017, 01:34
В результате инцидента никто не пострадал.
Вылетевшему в Санкт-Петербург самолету белорусской авиакомпании "Белавиа" пришлось вернуться в аэропорт Минска из-за столкновения со стаей птиц, в результате инцидента никто не пострадал, а самолет подлежит ремонту, сообщила в воскресенье авиакомпания, сообщает РИА Новости.
По информации "Белавиа", инцидент произошел в воскресенье вечером с самолетом Boeing 737-500. "После взлета на высоте около 150 метров воздушное судно столкнулось со стаей птиц. Было принято решение о возвращении в национальный аэропорт. Самолет выработал топливо и благополучно осуществил посадку", — говорится в сообщении компании.
В результате инцидента никто не пострадал.
Вместе с тем самолет нуждается в ремонте. "Все в порядке. А самолет отремонтируем", — написал в Facebook заместитель гендиректора авиакомпании Игорь Чергинец.
По данным местных СМИ, в двигатель самолета попала птица.
После замены самолета пассажиры этого рейса вылетели в Петербург.
Фото: РИА Новости
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