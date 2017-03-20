В двигатель самолета, летевшего из Минска в Петербург, попала птица

По информации "Белавиа", инцидент произошел в воскресенье вечером с самолетом Boeing 737-500. "После взлета на высоте около 150 метров воздушное судно столкнулось со стаей птиц. Было принято решение о возвращении в национальный аэропорт. Самолет выработал топливо и благополучно осуществил посадку", — говорится в сообщении компании.





В результате инцидента никто не пострадал.





Вместе с тем самолет нуждается в ремонте. "Все в порядке. А самолет отремонтируем", — написал в Facebook заместитель гендиректора авиакомпании Игорь Чергинец.





По данным местных СМИ, в двигатель самолета попала птица.





После замены самолета пассажиры этого рейса вылетели в Петербург.