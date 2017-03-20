20 марта в Казахстане ожидаются осадки

С прохождением атмосферных фронтов на западе, юго-востоке, востоке и юге республики местами ожидаются осадки. Сохраняются туман и усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на юго-востоке местами гололед,





В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, ночью и утром в Алматинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.





В Южно-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается местами туман, усиление ветра 15-20 м/с.





В Кызылординской области местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.





В Костанайской, Мангыстауской, ночью и утром в Атырауской областях местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.





В Жамбылской области ожидается местами усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с, ночью туман, гололед.





В Алматы днем 0°, преимущественно ясно.





В Астане днем -6°, ясно.





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Фото: kazpravda.kz.