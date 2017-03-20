Во Франции горе-грабитель застрял в витрине магазина
20 марта 2017, 06:08
Сотрудники полиции задержали преступника в городе Молеон.
Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали преступника, который не смог выбраться из ограбленного магазина. Инцидент произошел в городе Молеон, передает РЕН-ТВ.
О необычном инциденте сообщили представители жандармерии в своем микроблоге Twitter. На фото видно, что грабитель попытался выбраться через витрину. однако его планам было не суждено сбыться.
Блюстители закона продолжают расследование преступления, устанавливая обстоятельства инцидента.
Фото: Twitter.
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