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Во Франции горе-грабитель застрял в витрине магазина

20 марта 2017, 06:08

Сотрудники полиции задержали преступника в городе Молеон.


Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали преступника, который не смог выбраться из ограбленного магазина. Инцидент произошел в городе Молеон, передает РЕН-ТВ.

О необычном инциденте сообщили представители жандармерии в своем микроблоге Twitter. На фото видно, что грабитель попытался выбраться через витрину. однако его планам было не суждено сбыться.

Блюстители закона продолжают расследование преступления, устанавливая обстоятельства инцидента.

Фото: Twitter.

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