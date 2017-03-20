Gallup: рейтинг Трампа упал до наиболее низкой точки за время президентства
20 марта 2017, 06:29
Деятельность Трампа поддерживают 37% респондентов, 58% — не поддерживают.
Рейтинг президента США Дональда Трампа упал до наиболее низкой точки за время президентства, сообщается в ежедневном опросе фирмы Gallup, передает РИА Новости.
По данным последнего доступного опроса, который проводился 18 марта, деятельность Трампа поддерживают 37% респондентов, 58% — не поддерживают. В первый день опроса 22 января одобряющих и не одобряющих деятельность Трампа было равным — 45%.
Трамп отличался низким рейтингом в ходе предвыборной кампании, однако это не помешало ему выиграть в день голосования у Хиллари Клинтон. Хотя Клинтон и получила больше голосов избирателей, двухступенчатая система голосования по отдельным штатам не позволила ей выиграть.
В первые месяцы президентства тенденция к низкому рейтингу для Трампа сохранилась.
Ежедневный опрос Gallup включает около 1,5 тысячи совершеннолетних американцев, статистическая погрешность составляет плюс-минус три процентных пункта.
Алексей Богдановский.
Фото: AFP 2017/ Robyn Beck.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4849741-3b16f6d69faf35f320c4fce6be55f555
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...