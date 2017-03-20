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Gallup: рейтинг Трампа упал до наиболее низкой точки за время президентства

20 марта 2017, 06:29

Деятельность Трампа поддерживают 37% респондентов, 58% — не поддерживают.


Рейтинг президента США Дональда Трампа упал до наиболее низкой точки за время президентства, сообщается в ежедневном опросе фирмы Gallup, передает РИА Новости.

По данным последнего доступного опроса, который проводился 18 марта, деятельность Трампа поддерживают 37% респондентов, 58% — не поддерживают. В первый день опроса 22 января одобряющих и не одобряющих деятельность Трампа было равным — 45%.

Трамп отличался низким рейтингом в ходе предвыборной кампании, однако это не помешало ему выиграть в день голосования у Хиллари Клинтон. Хотя Клинтон и получила больше голосов избирателей, двухступенчатая система голосования по отдельным штатам не позволила ей выиграть.

В первые месяцы президентства тенденция к низкому рейтингу для Трампа сохранилась.

Ежедневный опрос Gallup включает около 1,5 тысячи совершеннолетних американцев, статистическая погрешность составляет плюс-минус три процентных пункта.

Алексей Богдановский.

Фото: AFP 2017/ Robyn Beck.

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