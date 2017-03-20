Новый альбом Чака Берри увидит свет уже после его смерти

Первый сингл с этого альбома должен выйти через несколько недель, договоренность об этом была достигнута еще до смерти Берри.

Выход альбома с новыми песнями легендарного музыканта Чака Берри, скончавшегося в субботу на 91-м году жизни, ожидается в этом году. Об этом сообщает агентство Associated Press, передает Об этом сообщает агентство Associated Press, передает РИА Новости





Друг легенды рок-н-ролла Джо Эдвардс рассказал о том, что Берри анонсировал выход нового альбома еще в октябре, и назвал его "сенсационным". Первый сингл с этого альбома должен выйти через несколько недель, договоренность об этом была достигнута еще до смерти Берри, уточняет агентство.





Эдвардс является владельцем клуба в Сент-Луисе, где часто выступал Берри. Он поделился, что будет очень сильно скучать по своему другу.





В то же время один из представителей музыканта Мэтт Хэнкс заявил, что не располагает какой-либо информацией о планах выпуска альбома. Данных о предстоящих похоронах Берри также пока не поступало.





Чак Берри является одним из родоначальников рок-н-ролла. Его творческий путь начался в мае 1955 года, когда в студии фирмы был записан сингл Maybellene, сочетавший напор ритм-энд-блюза и стилистику кантри. Сингл занял первое место в американском хит-параде в категории "ритм-энд-блюз".





Песни Чака Берри стали стандартами, которые исполняли и продолжают исполнять чуть ли не все рок-группы мира — от "Sex pistols" до "Green day". А для поколения 90-х Берри непременно должен ассоциироваться как автор песни, под которую танцуют Ума Турман и Джон Траволта в ретро-ресторане в легендарной киноленте Квентина Тарантино "Криминальное чтиво".





В 2004 году Берри занял 5-е место в рейтинге 50 величайших исполнителей всех времён по версии журнала Rolling Stone.



