Трамп пообещал резко снизить налогообложение компаний
20 марта 2017, 07:29
Трамп неоднократно обещал налоговую реформу, но пока не обнародовал ее целевые показатели.
Президент США Дональд Трамп пообещал снизить налогообложение на прибыль компаний, передает РИА Новости.
"Мы опустим (ставку) для компаний до 15-20% с 35-38%", — сказал Трамп в интервью Fox News.
"Это будет крупнейшее сокращение налогов со времен Рейгана, может быть, больше, чем при Рейгане", — добавил Трамп. Рональд Рейган был президентом США в 1981-1989 годах.
Трамп неоднократно обещал налоговую реформу, но пока не обнародовал ее целевые показатели. Республиканцы считают, что снижение налогов уменьшит нагрузку на бизнес и позволит создать новые рабочие места, а потери в собираемости налогов компенсируются за счет роста налогооблагаемой базы. Демократы считают, что снижение налогов сократит доходы бюджета,
Алексей Богдановский.
Фото: AFP 2017/ Jim Lo Scalzo, pool.
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