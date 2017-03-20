Головкин надеется провести бой с Сондерсом в Казахстане
20 марта 2017, 07:48
Британец Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО) владеет титулом WBO, которого не хватает Головкину для объединения поясов в среднем весе.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) рассказал о его планах на ближайшее будущее, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingnewsonline.net.
— Я боксер — это моя работа. Я готов драться с кем угодно. Моя мечта — собрать все пояса в среднем дивизионе. Последний шаг на пути к ней — бой с Билли Джо Сондерсом. Надеюсь, мы сможем провести бой в Казахстане. Я бы хотел этот бой следующим, сто процентов, — сказал Головкин.
Напомним, британец Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО) владеет титулом WBO, которого не хватает Головкину для объединения поясов в среднем весе. Ранее в прессе появилась информация, что их бой может состояться в июне в Астане в рамках международной выставки EXPO.
Фото: sports.kz.
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