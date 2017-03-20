В горах Алматинской области сохраняется опасность схода лавин
20 марта 2017, 09:33
Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны.
В Алматинской области в период с 20 по 21 марта сохраняется опасность схода снежных лавин, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.
"В связи с выпадением интенсивных осадков и большой высотой снежного покрова в горных районах Алматинской области в период 20-21 марта сохраняется опасность схода снежных лавин", - говорится в сообщении.
Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.
Фото: dknews.kz.
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