16 весёлых папаш, которые вклинились в кадр к своим отпрыскам

Их дети, получившие испорченные фото, были не в восторге от этого фейерверка остроумия.

Эти отцы – настоящие мастера экспромта, оказавшиеся в нужное время в нужном месте. Правда, их отпрыски, получившие испорченные фото, были не в восторге от этого фейерверка остроумия.









































