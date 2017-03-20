16 весёлых папаш, которые вклинились в кадр к своим отпрыскам
20 марта 2017, 09:43
Их дети, получившие испорченные фото, были не в восторге от этого фейерверка остроумия.
Эти отцы – настоящие мастера экспромта, оказавшиеся в нужное время в нужном месте. Правда, их отпрыски, получившие испорченные фото, были не в восторге от этого фейерверка остроумия.
Источник: Fototelegraf.
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