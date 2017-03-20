"Она лежала на правом боку, не чувствуя ни ног, ни рук. Говорить она тоже не могла"

Жители села Байкадам рассказали, кто на самом деле нашел заблудившуюся в степи ученицу нулевого класса и нес ее на руках 15 километров.

Вечером 2 марта в селе Байкадам Карагандинской области произошел настоящий переполох: пропала маленькая девочка. Ученица нулевого класса вышла из школы в 16.30. Но до дома она так и не дошла. Последний раз ее видели на улице Торговая. По словам очевидцев, школьница плакала, пишет " пишет " Наша Ярмарка ".





Когда стало понятно, что произошло что-то из ряда вон выходящее, родители ребенка решили обратиться за помощью. Заявление в полицию поступило в 20.39. Руководство ОВД Бухаржырауского района создало пять оперативно-розыскных групп. Местное население не осталось в стороне от чужой беды - сельчане также приняли активное участие в поисках.





Как позже стало известно, девочку нашли в степи в 23.30. Малышку с диагнозом "переохлаждение" госпитализировали в районную больницу. По информации СМИ, школьницу нашли полицейские. Однако у людей, знавших об этой истории не понаслышке, эта версия вызвала справедливое негодование.





Как оказалось, девочка осталась жива благодаря местной молодежи. Как сообщили изданию в школе, первыми замерзающего ребенка обнаружили четверо выпускников учебного заведения, которые сейчас обучаются в карагандинских колледжах, и двое старшеклассников. Это Беркут Бойтек, Самат Сагынтаев, Ерганат Корабаев, Диас Толеубеков и Дархан Бакибаев.





На днях журналистам издания удалось поговорить с 19-летним Дамиром Серикжановым. Он студент медицинского колледжа. Молодой человек подробно описал события того дня.





В тот день четверо друзей, как обычно, после занятий приехали домой, в родное село.





- Примерно в семь часов вечера я вышел на улицу, пошел навестить брата. Мы встретились, и тут я узнал, что пропала девочка. Нас попросили помочь в поисках, — рассказывает Дамир.





Примерно в половине восьмого парни натолкнулись на следы ребенка, уходящие куда-то в степь. Не раздумывая ни минуты, они пошли по ним.





- Мы преодолели порядка 13-15 километров, дошли почти до села Сенокосное. Часы показывали примерно 23.30, когда мы нашли девочку.





Ранец был на спине, сама она лежала на правом боку, не чувствуя ни ног, ни рук. Говорить она тоже не могла, - продолжает свой рассказ молодой человек.





Студенты сняли с себя куртки, укутали малышку и начали растирать окоченевшие конечности. Так прошло еще полчаса. И только убедившись в том, что первая медицинская помощь пошла на пользу, парни подхватили найденыша и отправились в обратный путь. Дамир Серикжанов и Самат Сагынтаев несли ее по очереди, а 15-летний школьник Беркут Бойтек, не теряя драгоценного времени, побежал вперед, за помощью.





Преодолев таким образом часть пути, они наконец-то встретили троих сотрудников полиции. Забрав девочку, стражи порядка уехали, оставив мальчишек одних в ночной степи! Благо родственники быстро приехали за ними.





Более того. Нет бы отпустить уставших, замерзших, насквозь промочивших ноги молодых людей по домам, их заставили тут же писать объяснительные. В теплые постели они попали примерно в два часа ночи. Благо никто из парней не заболел.





Их поступок не остался незамеченным. В первую очередь родители ребенка, а также школьная администрация и руководство ОВД района поблагодарили спасителей.





- Если честно, мы не считаем себя героями. Думаю, на нашем месте так поступил бы каждый, - сказал в завершение Дамир.