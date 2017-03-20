Список некачественной продукции будет опубликован на новом казахстанском сайте
20 марта 2017, 10:16
Интернет-сайт находится в разработке.
Рейтинг Национального общества по защите прав потребителей «Сапа» поможет определить качественные и безопасные продукты, сообщает Казинформ.
Как сообщает Комитет по защите прав потребителей, на новом информационном ресурсе oo-sapa.kz, посвященном защите прав потребителей, разместят перечень некачественной продукции с указанием причины несоответствия. В данный момент интернет-сайт находится в разработке.
Стоит отметить, в то же время при проведении мониторинга безопасности выявлены и качественные товары. Так как казахстанский рынок представлен слишком большим обилием продукции, охватить его полностью пока не представляется возможным. Но в дальнейшем «Сапа» планирует и перепроверять качество уже исследованных товаров, и тестировать то, что будут выбирать сами потребители.
Фото: vecher.kz.
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