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Список некачественной продукции будет опубликован на новом казахстанском сайте

20 марта 2017, 10:16

Интернет-сайт находится в разработке.


Рейтинг Национального общества по защите прав потребителей «Сапа» поможет определить качественные и безопасные продукты, сообщает Казинформ.

Как сообщает Комитет по защите прав потребителей, на новом информационном ресурсе oo-sapa.kz, посвященном защите прав потребителей, разместят перечень некачественной продукции с указанием причины несоответствия. В данный момент интернет-сайт находится в разработке.

Стоит отметить, в то же время при проведении мониторинга безопасности выявлены и качественные товары. Так как казахстанский рынок представлен слишком большим обилием продукции, охватить его полностью пока не представляется возможным. Но в дальнейшем «Сапа» планирует и перепроверять качество уже исследованных товаров, и тестировать то, что будут выбирать сами потребители.

Фото: vecher.kz.

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