В Астане задержана девушка, отобравшая у школьниц золотые украшения
20 марта 2017, 10:59
Кроме того, она завладела их сотовыми телефонами и планшетами.
19 марта столичными полицейскими при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержана и водворена в ИВС ДВД Астаны 22-летняя уроженка Костанайской области, которая завладела золотыми изделиями (серьги) и сотовыми телефонами и планшетом несовершеннолетних школьниц, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.
С заявлением в УВД района «Сарыарка» обратились двое родителей о том, что у их несовершеннолетних детей неизвестная открыто похитила золотые украшения и мобильные телефоны и планшет.
Также в территориальное УВД обратилась с заявлением мама школьницы о том, что около 14.00 часов на улице возле средней школы неизвестная обманным путем завладела золотыми серьгами ее 9-летней дочери. Представляясь инспектором-стажером полиции и сказав, что в школе не разрешается носить золотые украшения, при этом убеждая ребенка, что отдаст их родителям, завладела золотым изделием.
По данным фактам следователями начато досудебное расследование. В ходе оперативно-розыскных мероприятий у подозреваемой изъяты вещественные доказательства. Задержанная опознана несовершеннолетними и полностью признает свою вину.
В ходе расследования следователями установлено, что подозреваемая ранее осуждена за мошеничество и освободилась из мест лишения свободы в 2016 году. В Астану приехала несколько дней назад, постоянного местожительства в столице не имеет. В настоящее время полицейские столицы проверяют причастность ее к другим аналогичным правонарушениям.
Фото: today.kz.
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