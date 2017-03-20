В Астане задержана девушка, отобравшая у школьниц золотые украшения

Кроме того, она завладела их сотовыми телефонами и планшетами.

19 марта столичными полицейскими при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержана и водворена в ИВС ДВД Астаны 22-летняя уроженка Костанайской области, которая завладела золотыми изделиями (серьги) и сотовыми телефонами и планшетом несовершеннолетних школьниц, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.





С заявлением в УВД района «Сарыарка» обратились двое родителей о том, что у их несовершеннолетних детей неизвестная открыто похитила золотые украшения и мобильные телефоны и планшет.





Также в территориальное УВД обратилась с заявлением мама школьницы о том, что около 14.00 часов на улице возле средней школы неизвестная обманным путем завладела золотыми серьгами ее 9-летней дочери. Представляясь инспектором-стажером полиции и сказав, что в школе не разрешается носить золотые украшения, при этом убеждая ребенка, что отдаст их родителям, завладела золотым изделием.













По данным фактам следователями начато досудебное расследование. В ходе оперативно-розыскных мероприятий у подозреваемой изъяты вещественные доказательства. Задержанная опознана несовершеннолетними и полностью признает свою вину.





В ходе расследования следователями установлено, что подозреваемая ранее осуждена за мошеничество и освободилась из мест лишения свободы в 2016 году. В Астану приехала несколько дней назад, постоянного местожительства в столице не имеет. В настоящее время полицейские столицы проверяют причастность ее к другим аналогичным правонарушениям.



