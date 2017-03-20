От имени казахстанских экспертов по делу Юрия Пака сделано заявление

В социальной сети Facebook размещено заявление от имени экспертов центра судебной экспертизы, проводившего анализ записи голоса "телефонного террориста" и признавшего его принадлежность карагандинскому учителю Юрию Паку.





Как сообщалось ранее, защита осужденного к двум годам колонии за "минирование" торгового центра в Караганде Юрия Пака отправила запись звонка злоумышленника в частный Ростовский центр судебных экспертиз. Российские эксперты не согласились с выводами казахстанских коллег, заключив, что голос звонившего не принадлежит Паку. После этого суд отправил дело Пака на следственную проверку.





"В данный момент в СМИ разразилась целая истерия по делу Пак Юрия. В связи с чем я — эксперт центра судебной медицины Похабов Сергей Николаевич, проводивший ранее экспертизы по данному делу, считаю необходимым выступить с заявлением", — говорит Похабов на видеозаписи, размещенной в Facebook.









На записи эксперт отмечает, что не знает, каким образом ростовские эксперты проводили анализ голоса злоумышленника и с какими образцами сравнивали его.





"В рамках экспертиз, проведенных в Республике Казахстан, могу сказать, что проведен ряд экспертиз не только мной, но и другими экспертами, которые пришли к одному и тому же выводу, что голос и речь лица звонившего в 112 принадлежит Пак Юрию Дмитриевичу. Экспертизы проведены с соблюдением законов Республики Казахстан и в рамках методик Республики Казахстан", — отмечает эксперт.





"В отличие от частных экспертов РФ, а Ростовский центр судебных экспертиз является частным специализированным экспертным учреждением, что следует из документов, которые также размещены в сети Интернет, мы — эксперты судебной экспертизы — обязаны в каждом заключении подписываться за дачу заведомо ложного заключения. На данный момент, без ознакомления с заключением ростовских экспертов, полагаю, что обоснованность их заключения как минимум нуждается в проверке и не может являться основанием для поспешных выводов и, тем более, преждевременного ажиотажа в интернете", — резюмировал Похабов.





Родственники осужденного неоднократно в ходе судебного разбирательства заявляли о нарушениях со стороны казахстанских экспертов. После оглашения приговора суда они направили аудифайлы в российский центр экспертизы. Исследованию подлежали две записи: первая — звукозапись злоумышленника, который звонил на номер "102" 14 апреля 2015 года, вторая — аудиозапись речи Юрия Пака, взятая в рамках расследования факта "минирования" центрального универмага Караганды.





Напомним, учитель физики Юрий Пак 3 октября 2016 года был осужден по обвинению в лжетерроризме на два года лишения свободы. Его признали виновным в "минировании" ЦУМа. Осужденный учитель свою вину не признал. Решением апелляционной коллеги по уголовным делам Карагандинской области приговор суда первой инстанции оставлен без изменения . Десятого марта Юрию Паку сократили срок на четверть по амнистии.







