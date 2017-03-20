В Петропавловске машина скорой помощи попала в ДТП

Информация о дорожно-транспортном происшествии с участием кареты скорой помощи появилась в социальных сетях Петропавловска, сообщает сообщает Казинформ





По словам очевидцев, авария произошла на перекрестке улиц Сутюшева-Пушкина. Водитель УАЗа-«таблетки» якобы двигался с проблесковыми маячками по улице Пушкина и столкнулся с автомобилем Audi. Пострадали три человека: пассажир Audi и двое сотрудников скорой помощи. Их жизни ничего не угрожает.





В пресс-службе ДВД СКО подтвердили, что авария действительно произошла 19.03.2017 года на пересечении улиц Пушкина и К.Сутюшева. «По факту ДТП с участием автомашины скорой помощи УАЗ и автомашины Audi, в котором пострадали 3 человека, проводится досудебное расследование по части 1 статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации ТС лицами, управляющими транспортными средствами». Назначен ряд необходимых экспертиз», - уточнили в пресс-службе полицейского ведомства.





Олеся Жуковень.



