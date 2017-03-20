В соответствии с подпунктом 4-3) пункта 1 статьи 37 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года утверждена Методику по разработке удельных норм водопотребления и водоотведения.

Нормированию подлежит:

1) потребление общего количества воды, необходимой для производства единицы продукции (объема выполняемой работы), в том числе потребность для технологических и хозяйственно-питьевых нужд, вспомогательного производства, с учетом системы водоснабжения и качества воды;

2) общее количество отводимых от производства сточных вод, образующихся потерь, безвозвратного водопотребления и воды, переданной другим потребителям.

Удельные нормы устанавливаются в кубических метрах на единицу производимой продукции (выполненной работы) заданного качества.

В качестве единицы измерения производимой продукции используются количественные показатели.

Разработка удельных норм предусматривает выполнение следующих последовательных взаимосвязанных действий:

1) проведение ежегодного анализа организации учета расхода вод, потерь воды в транспортирующих сетях, точках потребления воды и возможности сокращения объемов изъятия воды из водных объектов (далее - анализ), в котором рассматриваются условия потребления воды и сброса сточных вод, факторы, определяющие расход воды и степень влияния каждого из факторов на величину нормы, причины потерь воды, имеющих место в производстве;

2) расчет удельных норм.

Расчет удельных норм состоит из следующих разделов:

1) общие сведения о деятельности физического или юридического лица, в которых указываются направление деятельности, цель водопользования, объем выпускаемой продукции, характеристика систем водоснабжения и водоотведения, характеристика водоизмерительных систем или устройств;

2) выводы, полученные в ходе проведенного анализа с указанием сведений об использовании воды в течение пяти лет, предшествовавших году расчета удельных норм, информацию о реализованных организационно-технических мероприятиях по рациональному использованию водных ресурсов, за исключением физических или юридических лиц, планирующих впервые осуществлять водопользование;

3) методический раздел, содержащий алгоритм расчета удельных норм;

4) результаты расчета удельных норм:

удельные нормы водопотребления на единицу продукции для различных отраслей промышленности, согласно приложению 1 к методике;

удельные нормы водоотведения на единицу продукции для различных отраслей промышленности, согласно приложению 2 к методике;

удельные нормы водопотребления и водоотведения при регулярном орошении, согласно приложению 3 к методике;

удельные нормы водопотребления и водоотведения при лиманном орошении, согласно приложению 4 к методике;

удельные нормы водопотребления для водопоя скота при обводнении пастбищ, согласно приложению 5 к методике;

5) план по рациональному использованию водных ресурсов, содержащий перечень организационно-технических мероприятий на будущий пятилетний период.

Для разработки норм используются теоретический и расчетно-аналитический методы.

Потребности воды для противопожарных нужд при расчете норм не учитываются.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.