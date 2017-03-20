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Утверждена Методика по разработке удельных норм водопотребления и водоотведения
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Аннотация к документу: Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 545 «Об утверждении Методики по разработке удельных норм водопотребления и водоотведения»
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В соответствии с подпунктом 4-3) пункта 1 статьи 37 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года утверждена Методику по разработке удельных норм водопотребления и водоотведения.
Нормированию подлежит:
1) потребление общего количества воды, необходимой для производства единицы продукции (объема выполняемой работы), в том числе потребность для технологических и хозяйственно-питьевых нужд, вспомогательного производства, с учетом системы водоснабжения и качества воды;
2) общее количество отводимых от производства сточных вод, образующихся потерь, безвозвратного водопотребления и воды, переданной другим потребителям.
Удельные нормы устанавливаются в кубических метрах на единицу производимой продукции (выполненной работы) заданного качества.
В качестве единицы измерения производимой продукции используются количественные показатели.
Разработка удельных норм предусматривает выполнение следующих последовательных взаимосвязанных действий:
1) проведение ежегодного анализа организации учета расхода вод, потерь воды в транспортирующих сетях, точках потребления воды и возможности сокращения объемов изъятия воды из водных объектов (далее - анализ), в котором рассматриваются условия потребления воды и сброса сточных вод, факторы, определяющие расход воды и степень влияния каждого из факторов на величину нормы, причины потерь воды, имеющих место в производстве;
2) расчет удельных норм.
Расчет удельных норм состоит из следующих разделов:
1) общие сведения о деятельности физического или юридического лица, в которых указываются направление деятельности, цель водопользования, объем выпускаемой продукции, характеристика систем водоснабжения и водоотведения, характеристика водоизмерительных систем или устройств;
2) выводы, полученные в ходе проведенного анализа с указанием сведений об использовании воды в течение пяти лет, предшествовавших году расчета удельных норм, информацию о реализованных организационно-технических мероприятиях по рациональному использованию водных ресурсов, за исключением физических или юридических лиц, планирующих впервые осуществлять водопользование;
3) методический раздел, содержащий алгоритм расчета удельных норм;
4) результаты расчета удельных норм:
удельные нормы водопотребления на единицу продукции для различных отраслей промышленности, согласно приложению 1 к методике;
удельные нормы водоотведения на единицу продукции для различных отраслей промышленности, согласно приложению 2 к методике;
удельные нормы водопотребления и водоотведения при регулярном орошении, согласно приложению 3 к методике;
удельные нормы водопотребления и водоотведения при лиманном орошении, согласно приложению 4 к методике;
удельные нормы водопотребления для водопоя скота при обводнении пастбищ, согласно приложению 5 к методике;
5) план по рациональному использованию водных ресурсов, содержащий перечень организационно-технических мероприятий на будущий пятилетний период.
Для разработки норм используются теоретический и расчетно-аналитический методы.
Потребности воды для противопожарных нужд при расчете норм не учитываются.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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