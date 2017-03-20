Промоутер Головкина прокомментировал информацию о бое в Казахстане

Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) Том Леффлер прокомментировал потенциальный бой с британцем Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 КО) в Астане, сообщает сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.





— Пока ничего не запланировано. Я веду много переговоров, будь то Golden Boy или представители из Казахстана, которые хотят провести там бой. Но пока ничего не подписано. Мы хотели увидеть результат субботнего боя, потому что мы знали — все еще ничего не согласовано. Еще ничего не завершено. То же самое и с Канело. Но это моя работа, на этой неделе мы увидим, что будет. Пока мы не можем подписать контракт с Канело, потому что у него бой с Чавесом. Но мы приложим максимум усилий, чтобы организовать этот бой, — сказал Леффлер.





Ранее сообщалось, что бой Головкин — Сондерс может состояться в июне в Астане в рамках международной выставки EXPO. Поединок Головкин — Канело запланирован на сентябрь.



