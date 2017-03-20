Полиция задержала 11 демонстрантов после столкновений в Париже
20 марта 2017, 12:37
От 7 до 7,5 тысяч человек приняли участие в воскресном протестном марше, который прошел от Площади Нации до Площади Республики в центре города.
Французская полиция задержала 11 демонстрантов в Париже, протестующих против насилия со стороны правоохранителей. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на столичную префектуру полиции, передает РИА Новости.
Демонстранты громили витрины банков. Двое полицейских получили ранение силы. В результате стражам правопорядка пришлось применить слезоточивый газ.
Как отмечает агентство, многие демонстранты вышли на улицы после призывов ряда антирасистских организацией.
Как сообщается в коммюнике префектуры полиции Парижа, от 7 до 7,5 тысяч человек приняли участие в воскресном протестном марше, который прошел от Площади Нации до Площади Республики в центре города. Демонстранты, возглавлявшие колонну, держали в руках большой транспарант с надписью "Правосудие и достоинство, остановите безнаказанность полиции". Также там были портреты 13 предполагаемых жертв насилия со стороны полиции. Кроме того, протестующие скандировали "Полиция повсюду, а справедливости нигде нет", "Нет справедливости, нет и мира" и другие лозунги.
Причиной новой волны беспорядков во Франции стал инцидент, произошедший 2 февраля в северном пригороде Парижа Оне-су-Буа, когда полицейские остановили для проверки документов на улице молодого человека по имени Тео. Завязалась потасовка, полиция применила силу, врачам пришлось сделать Тео операцию. Одному из полицейских предъявили обвинения в изнасиловании, еще трое проходят по статье об умышленном насилии в сговоре. Тео вернулся домой после двух недель в больнице.
Фото: РИА Новости. Александр Кряжев.
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