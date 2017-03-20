Полиция задержала 11 демонстрантов после столкновений в Париже

От 7 до 7,5 тысяч человек приняли участие в воскресном протестном марше, который прошел от Площади Нации до Площади Республики в центре города.

Французская полиция задержала 11 демонстрантов в Париже, протестующих против насилия со стороны правоохранителей. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на столичную префектуру полиции, передает Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на столичную префектуру полиции, передает РИА Новости





Демонстранты громили витрины банков. Двое полицейских получили ранение силы. В результате стражам правопорядка пришлось применить слезоточивый газ.





Как отмечает агентство, многие демонстранты вышли на улицы после призывов ряда антирасистских организацией.





Как сообщается в коммюнике префектуры полиции Парижа, от 7 до 7,5 тысяч человек приняли участие в воскресном протестном марше, который прошел от Площади Нации до Площади Республики в центре города. Демонстранты, возглавлявшие колонну, держали в руках большой транспарант с надписью "Правосудие и достоинство, остановите безнаказанность полиции". Также там были портреты 13 предполагаемых жертв насилия со стороны полиции. Кроме того, протестующие скандировали "Полиция повсюду, а справедливости нигде нет", "Нет справедливости, нет и мира" и другие лозунги.





​Причиной новой волны беспорядков во Франции стал инцидент, произошедший 2 февраля в северном пригороде Парижа Оне-су-Буа, когда полицейские остановили для проверки документов на улице молодого человека по имени Тео. Завязалась потасовка, полиция применила силу, врачам пришлось сделать Тео операцию. Одному из полицейских предъявили обвинения в изнасиловании, еще трое проходят по статье об умышленном насилии в сговоре. Тео вернулся домой после двух недель в больнице.



