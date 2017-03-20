Шакил О’Нил поддержал слова бывшего одноклубника о плоской Земле
20 марта 2017, 12:56
По словам спортсмена, на такие мысли его навели частые поездки с побережья на побережье США.
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) центровой Шакил О’Нил заявил, что Земля, по его мнению, плоская. Об этом он сказал в прямом эфире интернет-радио podbay.fm.
По словам спортсмена, на такие мысли его навели частые поездки с побережья на побережье США. «Я постоянно езжу из Флориды в Калифорнию, поэтому она плоская для меня. Ведь я не двигаюсь вверх и вниз под углом в 360 градусов, не осязаю гравитацию и прочую чепуху. Вы видели все эти здания вне Атланты? Хотите сказать, что Китай под нами? Это не так. Земля плоская», — подчеркнул он.
Как сообщает телеканал CBS , спортсмен решил высказать свое мнение по этой теме после того, как недавно аналогичную точку зрения на форму нашей планеты озвучил игрок «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг. Он также усомнился, что Земля — эллипсоид. Позднее, Ирвинг сказал, что просто пошутил и не думал, что его слова воспримут всерьез.
Шакил О'Нил начал карьеру в НБА в 1992-м, играл за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санс», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». Становился чемпионом ассоциации трижды, выступая за «Лейкерс», и еще один раз — за «Хит». В составе сборной США становился победителем чемпионата мира-1994 и Олимпиады-1996.
Летом 2011-го 39-летний центровой объявил о завершении карьеры.
Источник: Lenta.ru.
Фото: PLANET PHOTOS / Globallookpress.com.
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